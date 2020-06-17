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Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı sona erdi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Atakum’a 80 milyon TL’lik kütüphane yapılacak” “Canik’te 700 konutun ardından 2 bin konutluk yeni bir proje yapılacak” “Belediye ve SASKİ’ye KPSS ve ilan usulü ile personel alımı yapılacak”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Büyükşehir Belediyesine 136, SASKİ'ye de 70 yeni personel alacaklarını, ihaleye çıkarak da 50'ye yakın sözleşmeli personel alacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı sona erdi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Atakum’a 80 milyon TL’lik kütüphane yapılacak” “Canik’te 700 konutun ardından 2 bin konutluk yeni bir proje yapılacak” “Belediye ve SASKİ’ye KPSS ve ilan usulü ile personel alımı yapılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Büyükşehir Belediyesine 136, SASKİ’ye de 70 yeni personel alacaklarını, ihaleye çıkarak da 50’ye yakın sözleşmeli personel alacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlık yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Demir, yeni alınacak personeller, kentsel dönüşüm, merkezi hükümet yatırımları ve yapımına başlanan projeler hakkında bilgi verdi.

“Atakum’a 80 milyon TL’lik kütüphane yapılacak”
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yarı yarıya finanse edilerek yapılacak kütüphane hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar merkezi hükümetten birçok proje ile ilgili destek aldık. Birçok projeye bütçemizden bir kuruş çıkmadan ilgili bakanlıkların katkılarıyla başladık. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Samsun’a yapılacak yeni kütüphane konusunda bakanlığımızın Samsun’a katkısı yaklaşık 30 milyon TL civarında olacak. Kamulaştırmayı da kendi bütçemizin dışındaki imkanlar ile finanse edebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kütüphanenin ardından herkesin aradığını bulabileceği fonksiyonel ikinci kütüphanesine inşallah Atakum ilçesinde Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı’nın kesiştiği noktada kavuşacağız. Kendi bütçemize belki 2025 milyon TL civarında bir maliyeti olacak. Projenin büyüklüğü ise 80 milyon TL gibi bir rakam olacak” dedi.

“Canik’te 700 konutun ardından 2 bin konutluk yeni bir proje yapılacak”
Büyükşehir bütçesinden para çıkmadan kentsel dönüşümün başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Canik’te Yeni Mahalle’deki proje başlayacak. 700 konut yapılacak. Bir konut 300 bin TL’ye mal olsa, 250 milyon TL civarında bir yatırım olacak. Projenin tamamı Emlak Konut imkanları ile yapılacak. Bu da insanlarımızın hizmetine sunulacak. Bu proje yapıldıktan sonra arkasından gelecek 2 bin konutluk yeni projenin önünü açacak. Onu da yine Samsun kaynaklarından 1 kuruş çıkmadan kentimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“Belediye ve SASKİ’ye KPSS ve ilan usulü ile personel alımı yapılacak”
Belediyeye genç personellerin KPSS ve mülakat usulü ile alınacağını belirten Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Belediyeyi mali açıdan daha iyi bir duruma getirdik. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Belediyeyi devraldığımız borcun üzerine bir borçluluk eklemeden tamamen yatırım programını planlı, vizyonel projeler ile kaliteli bir şekilde gerçekleşen bir belediye olmak için hizmet veriyoruz. Bununla ilgili insan unsuru noktasında da belediyemizi desteklemek üzere çalışma yürütüyoruz. 1985’ten beri belediyemize KPSS ile eleman alımıyla alakalı olarak ilana çıkılmamış. Şu anda gençlerimiz yeni çağ, teknoloji ve eğitim metotları ile yeni mühendislik gelişmeleriyle donanmış elemanlar alacağız. 29 Haziran’da mülakatlar başlıyor. Duyuruları yapılacak. 136 yeni dinamik kadro ile belediyemizi takviye edeceğiz. SASKİ’ye de 70’e yakın personel alacağız. Bu gençler sağlıklı bir mülakattan geçirilecek. Dolayısıyla projelerimize de yeni aldığımız gençlerimiz ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Geçmişte belediyemizde 18’e yakın sözleşmeli personel çalıştırıyordu. Bizim kadrolarımız müsait. Şu anda muhtemelen 50 civarında sözleşmeli personel alımı ihalesine de çıkacağız. Belli alanlarla ilgili tecrübeli, piyasada yetişmiş insanlarımız var. Yeni mezunlar KPSS’den yüksek puan alıyorlar icabında. Fakat bu tecrübeli arkadaşlar piyasada tecrübeli oldukları için belli bir yaş kriterine de dikkat etmemiz gerekecek. Projeleri hayata geçirmede etkin bir belediyeyi inşallah oluşturmaya yönelik personel alımımız olacak. Bunları tamamen ilana çıkınca müracaatı alacağız. Profiller, tüm meclis üyelerimiz tarafından bu süreçte denetlenebilir ve izlenebilir. Bu konuda oldukça reel hareket ediyoruz. Tamamen bilimsel, bu şehrimizin insanını birbirinden ayıramayız. Amacımız Samsun’da güçlü bir belediye oluşturmak. Bunun birçok faydasını göreceğiz. Samsun’un yerel yönetimler tarihine damga vuracağını hesaplıyoruz.”

Gündem maddelerinden detaylar
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son toplantısında ilgili komisyonlardan havale edilen toplam 41 madde görüşüldü. Yaklaşık 3 saat süren mecliste Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanımı teklifi Saadet Partisi üyesinin ‘ret’ oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile kabul edilirken, korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ’ın giderlerinin karşılanması için sermayesinin 75 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkartılması için teklif edilen 50 milyon TL’lik sermaye artırımı teklifi ise oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.
Mecliste alınan kararlar ile birlikte ayrıca Bandırma Vapuru’nun ‘sanal müze’ yapılmasıyla amacıyla protokol imzalanması teklifi kabul edilerek karara bağlandı. Alınan kararın ardından gerekli çalışmaların yapılmasıyla Bandırma Müzesi sanal olarak ziyaretçilere açılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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