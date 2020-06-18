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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pencereden güneşlenirken de koruyucu kullanın

İHA

Yaz aylarında güneşten korunma önerilerinde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Egi Losol, "UVA ışınları cam yüzeylerden de geçebildiği için ciltte ince kırışıklıklar, yaşlanma, istenmeyen lekeler ve bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, evde pencere arkasından güneşlenirken de güneş koruyucu sürmeliyiz" dedi.

Pencereden güneşlenirken de koruyucu kullanın

Yaz aylarında güneşten korunma önerilerinde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Egi Losol, “UVA ışınları cam yüzeylerden de geçebildiği için ciltte ince kırışıklıklar, yaşlanma, istenmeyen lekeler ve bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, evde pencere arkasından güneşlenirken de güneş koruyucu sürmeliyiz” dedi.
Yaz aylarının başlamasıyla güneşten korunmanın önemi daha da arttı. Yaz günlerinde güneşin yararlı olduğu kadar zararlı etkilerinin de ortaya çıktığına dikkat çeken uzmanlar, bilinçsiz güneşlenmenin yanık, yaşlanma, lekelenme gibi pek çok cilt hastalıklarına davetiye çıkarttığı uyarısında bulundu.
Güneşin zararlı etkilerinden korunma yollarını açıklayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) Kliniği’nden Uzm. Dr. Egi Losol, “Özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaya özen göstermeliyiz. Çıkmak zorunda kalırsak da güneş gözlüğü, açık renkli, sık dokunmuş pamuktan yapılan bol kıyafetler ve olabildiğince geniş korunaklı şapkalar tercih etmeli ve cilt yapımıza uygun olan güneş koruyucular kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Kuru cildi olan krem, yağlı cildi olan sprey kullanmalı
“Güneş koruyucu seçerken hem UVA ve hem UVB’ye karşı filtreli ürünleri tercih etmeliyiz” diyen Uzm. Dr. Egi Losol, sözlerini şöyle sürdürdü: “UVA ışınları cam yüzeylerden de geçebildiği için ciltte ince kırışıklıklar, yaşlanma, istenmeyen lekeler ve bazı alerjik reaksiyonları tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, evde pencere arkasından güneşlenirken de güneş koruyucu sürmeliyiz. Ayrıca güneş ışınları, cilt kanseri sıklığında artış yapmaktadır. Bu durum özellikle sarışın ve kızıl saç rengi olan yani kolayca bronzlaşamayan kişilerde daha fazla görülmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin en az 50 SPF üstü yüksek korumalı ürünleri tercih etmesinde fayda vardır. Daha koyu cilt rengi olan kumrallar 30 SPF olan ürünler kullanabilirler ancak güneşe karşı hassasiyet yapabilecek bazı ilaçlar veya kozmetikler kullanıyorlarsa onlar da yine yüksek korumalı ürünleri tercih etmeliler. Kuru cilt yapısı olanlar krem formundaki güneş koruyucuları, yağlı cilt yapısı olanlar ise sprey veya losyon formlarını tercih edilebilir. Başka bir önemli ayrıntı ise gölgedeyken bile yansıyan ışınlar nedeniyle güneş koruyucuların sürülmeye devam edilmesidir. Çocuklarda cilt daha hassas yapıda olduğu için 50 SPF ve üstü ürünler tercih edilmelidir.”

Koruyucu kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürün
Koruyucu krem kullanırken yapılan bazı hataları da sıralayan Uzm. Dr. Egi Losol, “İnsanların sık yaptığı bir diğer hata ise genellikle geçen seneden kalan eski ürünü kullanmak oluyor. Koruyucu fitrelerin belli bir ömrü olduğu için ambalajı açılmadıysa o ürün 3 yıla kadar saklanabilir. Ancak ambalajı açıldıysa o ürün en geç 1 yıl sonra atılmalıdır. Sık yapılan başka bir hatalı uygulama ise plaja geldikten sonra güneş koruyucu sürmek oluyor. Ürün içindeki koruyucuların aktifleşmesi için 20 dakika gibi süreye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla güneş koruyucular güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli ve ürününüz 50 SPF ise 34 saatte bir, 30 SPF ve altı ise 2 saatte bir yenilemeniz gerekmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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