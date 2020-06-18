Çarşamba’da elektrik panosu hırsızlığı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde içme suyu pompalarının elektrik panoları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Demircili Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan içme suyu pompalarının elektrik panolarının kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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