Canik’te okullar LGS'ye hazır

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi tüm öğrencilere başarı dileyerek, sınav öncesi salonların dezenfekte edilerek sağlıklı hale getirildiğini belirtti.

Canik Belediyesi, LGS öncesi, öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girebilmeleri için, ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı temizlik, dezenfekte ve hijyen çalışması yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında okul binalarının içleri ve bahçeleri köşe bucak temizlenerek dezenfekte edildi.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, LGS’nin yapılacağı okullarda 20 Haziran öncesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yaptı. İlçe genelindeki okulların bahçeleri antibakteriyel sabunlu suyla yakandı. Sınav salonlarını, masa ve sandalyeleri, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri, yönetici ve personel odalarını, ortak kullanım alanlarının tamamı ile temasın olabileceği tüm yüzeyler, temizlendi, dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi.



Okullar sınava hazır

Salgın hastalık riskinin tamamen son bulacağı güne kadar, hastalığın yayılmasını önleyici çalışmalara devam edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Öncelikle sınava girecek öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin ve velilerimizin gönülleri ferah olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin sınava gireceği tüm okullarımız temizlenerek, dezenfekte edilerek sağlıklı hale getirildi. Öğrencilerimiz sınav esnasında, tedirgin olmadan, gönülleri ferah bir şekilde, başarılı bir sınav geçirsinler diye temizlik ve hijyen konusunda belediye olarak çalışmalarımızı tamamladık” dedi.



“Temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor”

Sandıkçı şöyle devam etti: “Belediyemiz, salgın hastalığın çıktığı ilk günden bu yana, ilçemiz genelinde hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçemizde bulunan tüm kamu binalarıyla birlikte, pazar yerleri, eczaneler, camiler, berber ve kuaför salonları düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Pazar yerlerimiz, cadde ve sokaklarımız antibakteriyel sabunlu suyla yıkanarak ilçe insanlarımızın kullanımına sunuluyor. Marketlerde, fırınlarda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar ilçe insanımızın sağlıklı ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri için dezenfeksiyon, temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar sosyal mesafe kuralına uysunlar, maske kullansınlar, temizlik ve hijyen konusuna önem versinler.”



“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

“İlçemiz genelindeki tüm okullarımızı bir proje dahilinde ziyaret ederek, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları için okul idarecileriyle istişarelerde bulunarak gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda, daha modern binalarda eğitim almaları için belediye olarak gerekli tüm çalışmalarımız devam ediyor. Başkan okulumda projemiz kapsamında, ilçemiz genelindeki tüm okullarımızı ziyaret ederek okul idarecilerimizle, okul yöneticilerimizle, öğrenci velilerimizle bir araya gelerek, istişare ederek yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için yapılması gerekenleri yapma gayreti içindeyiz. Amacımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın daha çok okuması, araştırması, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini ülkesi için, insanlık için kullanacak nesillerin yetişmesidir. Tekrardan sınavda ter dökecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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