Samsun'da suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

<br>Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. 4 ayrı adrese düzenlenen baskında silah ve mühimmat imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla R.V.K., M.B., G.A., Y.B. ve A.B. gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 7,62 mm çapında G3 piyade tüfeği mermisi, 5,56 mm çapında HK-33 piyade tüfeği mermisi, 45 tabanca mermisi, oluklu ve testereli kasatura bıçak, kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Z.Ş. ve B.Ş. de gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3'ü ses ve gaz tabancalarından namluları değiştirilerek yapılmış 4 tabanca ve 3 ses ve gaz tabancası ele geçirildi. Gözaltında alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR<br>2020-06-18 12:59:40<br>

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