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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jineko-onkolojide Opr. Dr. Burak Tatar'ın büyük başarısı

İHA

Jinekoonkolojide Samsunlu Opr. Dr. Burak Tatar, gelişen ve değişen teknoloji, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile "Sağlık Kenti Samsun"da zorluk derecesi büyük ameliyatları bile büyük bir başarı gerçekleştiriliyor.

Jineko-onkolojide Opr. Dr. Burak Tatar'ın büyük başarısı

Jinekoonkolojide Samsunlu Opr. Dr. Burak Tatar, gelişen ve değişen teknoloji, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile "Sağlık Kenti Samsun"da zorluk derecesi büyük ameliyatları bile büyük bir başarı gerçekleştiriliyor.
Bu başarılardan bir tanesini de Büyük Anadolu Hastaneleri Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar tarafından yapıldı. Opr. Dr. Tatar, vücut bütünlüğünün bozulmasının yanında, operasyon sırasında hayati riskleri bulunan, radyoterapi ve kemoterapiye dirençli, olağandan büyük, çıkarılmasındaki zorluk derecesiyle nadir görülen rahim ağzı (serviks) tümörünü başarıyla çıkardı.
Vücut bütünlüğünün bozulmasından tutun da, operasyon sırasında hayati riskleri bulunan, radyoterapi ve kemoterapiye dirençli, olağandan büyük, çıkarılmasındaki zorluk derecesiyle nadir görülen rahim ağzı (serviks) tümörü, Büyük Anadolu Hastaneleri Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar tarafından yapılan başarılı ameliyat ile çıkarıldı.
Kanser adıyla bile korkutmaya yetiyor. Bunlardan biri de kadınların korkulu rüyası rahim ağzı (serviks) kanseri. Hayatı tehdit eden Rahim ağzı (serviks) kanserinde erken tanı ve tedavi de özellikle düzenli muayene ve smear testi hastalığın teşhisindeki büyük etkisi bulunuyor.

Dev kitle çıktı
Zorluk derecesiyle bu dev tümörü çıkarabilecek alanında tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığını duyduğunu, operasyon sırasında hayati risklerin hatta vücut bütünlüğünün bozulması, yani mesanenin dışarıda kalmaması, idrar kesesinin içeri yapılması gibi mümkünlüğü zor olan ameliyatlardan olduğunu duyduğunu belirten bir kadın hasta, sağlık sorunu ile ilgili süreci şöyle anlattı: "Yakın zamanda sprailimi aldırmak için farklı bir sağlık kuruluşuna başvurdum. Oradaki doktorlar yaptıkları muayene sonrası rahmimde bir kitle olduğunu söylediler. Fakat kitlenin zor bir yerde olduğunu hayati tehlikesinin bulunabileceğini bize söyleyerek bu tür operasyonlarda Burak Tatar doktorumuzun uzman olduğunu belirttiler. Bizde aldığımız tavsiyeler üzerinde Burak beye başvurduk. Kendisi süreç içinde muayene etti, hastalığımın adını koydu ve tedaviye başladı. Öncelikle radyoterapi ve kemoterapi almamı söyledi. Bu kelimeler bizi başta korkuttu ama 3 aylık bir tedavimiz oldu. Hastalığımız bu tedaviye direnç gösterince tümörüm tekrardan büyüdü. Burak bey mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatın risklerinden söz etti. Ben kendisine güvendim çok zorlu bir ameliyat olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirdi ve beni sağlığıma kavuşturdu. Başta beni sağlığıma kavuşturan İşinde tecrübeli, bilgili ve uzman doktorum Op. Dr. Burak Tatar olmak üzere, 4, 4'lük kaliteli konforlu hizmeti ile Büyük Anadolu Hastaneleri'nin A'dan Z'ye tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Operasyon süreci
Yapılan başarılı operasyon hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, "Hastamız bize bazı şikayetleri ile geldi, yaptığımız muayene sonrası radyoterapi ve kemoterapiye dirençli rahim ağzı (serviks) tümörü olduğunu kendisine ilettik. İlk başta kendisine pelvik egzenterasyon dediğimiz çok kapsamlı bir onkolojik cerrahi bir yöntem önerdik. Bu kadar geniş kapsamlı cerrahinin önüne geçmek için jinekolojik onkolojide nadiren kullanılan bir operasyon planladık hastaya. Pelvik yan duvarı dahil bütün dokuların çıkarılması ve mesanenin ve rektumun korunmasına yönelik çok geniş bir rezeksiyon, tip D (tip4) rezeksiyon planladık. Hastamıza bu yöntemin ameliyat sırasında gerekli görülmesi durumunda egzenterasyona dönebileceğini de hastamıza belirttik. Radyoterapi ve kemoterapiye dirençli rahim ağzı (serviks) tümörü olan hastamıza tip 4 (tip D) rezeksiyon yaptık. Sarı çizgiler sıklıkla yapılan tip 1 dediğimiz rahim ameliyatlarındaki sınırdır. Lacivert çizgiler ise rahim ağzı kanserinde jineko onkologların yaptığı tip 3 histerektomi sınırlarıdır. Görüldüğü gibi bizim burada yaptığımız operasyonda ise rezeksiyon bu sınırlardan oldukça geniştir. Bu kadar geniş rezeksiyonlar jineko onkolojide nadiren kullanılmaktadır ve gerektiğinde yapılması hastalar için hayati durum oluşturabilmektedir. Umarım yakın gelecekte rahim ağzı kanseri aşısı daha fazla insan tarafından yaptırılır, kadınlar rutin kontrollerine ve smear testlerine düzenli olarak devam ederler ve bu tablolarla az karşılaşırız. Ameliyat çok başarılı oldu. Hastamız gayet iyi mesaneyi, bağırsağı koruduk. Vücut bütünlüğüne zarar vermeden işlemi gerçekleştirdik. Bu tür ameliyatların riski çok fazla, vücut bütünlüğünün bozulmasından tutun da başka hayati riskleri de var. Bunun için uzman ellerde yapılması önemlidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek kendisini güvenle eve gönderiyoruz" dedi.

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