Samsun'da 202 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu 202 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; 2 kişinin ormanlık alana kenevir bitkisi ektikleri duyumunun alınması üzerine yapılan arama neticesinde, 2 ayrı noktada 202 kök kenevir bitkisi ve şahısların ikametgahlarında yapılan aramada ise 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tahkikata başlandı.

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