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Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep Köyden kente göçü engellemek için "salep" hamlesi Samsun’da salep üretimi 17 ilçeye yayılacak

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, salep orkidesi üretimi yapan çiftçilere tohum desteği sağlıyor.

Çiftçiye yeni gelir kapısı: Salep Köyden kente göçü engellemek için "salep" hamlesi Samsun’da salep üretimi 17 ilçeye yayılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, salep orkidesi üretimi yapan çiftçilere tohum desteği sağlıyor.
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Türkiye’de özel izin ile sadece Samsun’da üretimi yapılan salep orkidesini 17 ilçede yaygınlaştıracaklarını ifade etti.
Endemik bitki türleri arasında bulunduğu için doğadan toplanması yasak olan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesinin üretim alanları, Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği ile genişletiliyor. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, birim alanda yüksek verimlilik ve kazanç sağlayan salep üretimi için 19 Mayıs ilçesinden başlattığı desteği 17 ilçeye yaymayı hedefliyor.
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç.Dr.Ömer Çalışkan ve Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (EKOMDER) Başkanı Hakkı Karaman ile birlikte 19 Mayıs ilçesinde salep orkidesi üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Doç.Dr.Çalışkan tarafından Tekkeköy, Çarşamba ve Alaçam ilçelerinden gelen yeni üreticilere de üretim konusunda teorik ve pratik eğitim verdi.

Köyden kente göçü engellemek için salep hamlesi
Samsun’da salep orkidesi üretiminin arttırılmasının çiftçilerin ve şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, “Bu yıl Çarşamba, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerimizde ikişer çiftçimizi destekleyerek bölgede salebin adaptasyonunu sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in verdiği talimatlar ile il genelinde salep üretimini daha da arttırarak önümüzdeki yıllara taşımaya devam edeceğiz. Bu yıl vereceğimiz destekler ile 19 Mayıs ilçemizin yanında Çarşamba, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerimizde başlayacak üretimin 17 ilçemizde yaygınlaştırmaya, çiftçimize kazandırmaya devam edeceğiz. Salep bitkisi özellikle dar gelirli, küçük arazisi olan vatandaşlarımız için geçim kaynağı olabilecek bir bitki. Verdiğimiz desteklerle hem çiftçiyi kırsalda tutmayı hem de kırsal kalkınmayı arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Samsun’da salebi marka yapmaya çalışıyoruz
Doç. Dr. Ömer Çalışkan ise salebin marka olması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarda yer aldığını belirterek, “Samsun coğrafyanın verdiği etkiyle salep çeşitliliği fazla olan bir şehir. Yapılan çalışmalarda burada 30 civarında salep türü olduğu tespit edildi. Biz bunlardan birçoğunu araziye indirdik. Yaptığımız tarla denemeleriyle bu çeşitler arasında 34 tanesinin üretime uygun olduğunu tespit ettik. O çeşitler üzerinden de üretim alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Çok uygun bir bölgedeyiz. Bu çeşitliliği değerlendirerek Samsun’da salebi marka haline dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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