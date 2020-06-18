Ticari araç fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

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Samsun’da hafif ticari araç karayolunun kenarındaki fındık bahçesine uçtu. Araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinde karayolunda seyir eden 55 AAK 839 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Günhan Güler direksiyon hâkimiyetini kaybederek karayolu kenarında bulunan çöp kutusuna çarparak fındıklığa uçtu. Fındık bahçesinde sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan Günhan Güler, Turgay Güler, Ali Güler ve Yiğitcan Güler yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fındık bahçesine uçan araç ise vinç yardımı ile bahçeden çıkartıldı.

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