Ay-yıldız desenli boğa ve düveye gözü gibi bakıyor 2,5 tonluk boğasını araba fiyatına satıyor, 1,5 tonluk mandayı da hediye olarak veriyor

Samsun'da bir besici üzerilerinde ayyıldız deseni bulunan 'Barış' isminde boğa ve 'Hilal' ismindeki düveye gözü gibi bakıyor. Görenleri hayrete düşüren boğa ve düveye her geçen gün talep artıyor. Besici ayrıca 2 yıldır beslediği 2,5 tonluk kurbanlık boğasına ise 70 bin TL istiyor.

Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde 20 senedir hayvancılıkla uğraşan 32 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ayyıldızlı bir deseni olan 'Barış' isimli bir boğaya ve 'Hilal' isminde düveye sahip. 2 yaşında 400 kilogram olan Barış isminde boğa ve 6 aylık 200 kilogram ağırlığı olan 'Hilal' isminde düveyi satın almak isteyenler için herkes sıraya giriyor. Her sene tonluk boğaları yetiştiren Kocaman ayrıca 'Sefer' isimli 2 buçuk tonluk boğasını da araba fiyatına satıyor.

Hayvanlarını doğal yiyeceklerle beslediğini söyleyen Kocaman, 2 buçuk tonluk boğaya 70 bin TL istiyor. Boğayı alana ise 1 ton 700 kilogram ağırlında bir manda veriyor. Ayyıldız desenli hayvanlarına "Türkiye'nin gururları" diyen Murat Kocaman, "Bende de ayyıldız hastalığı var. Bazı zamanlar paraya ihtiyacım oldu yine de satmadım" dedi.



"Ay yıldızlı düveyi satın almak için araba bile teklif ettim"

Boğa ve düveyi herkesin satın almak istediğini söyleyen Murat Kocaman, "Bu hayvanları 'sat' diyenler oldu. 'Kaç TL ise verelim alalım' diyenler oldu. Yem ihtiyacım oldu. Paraya ihtiyacım oldu. Yine de satmadım. Daha önce 'Barış' isimli boğam vardı. Üzerinde ayyıldız deseni bulunuyordu. Ona gözüm gibi bakmaya devam ediyorum. Onun dışında bir gün yolculuk yaparken uzakta ayyıldızlı düveyi fark ettim. Sahibini araştırdım. Mahallenin muhtarını devreye soktum. Sahibi ayyıldızlı düveyi satma taraftarı olmadığını söyledi. 25 gün mücadele ettim. Bende de bu ayyıldız hastalığı var. Ne istersen vereceğim dedim. Araba istersen araba vereyim. Sonra bana dedikleri belli bir miktar parayı ödedim ve bu düveyi aldım. Bu boğayı ve düveyi elimden geldiğince büyüteceğim. Satmayacağım" diye konuştu.



'Sefer'i alana 'Teper' hediye

Hayvanlarına gözü gibi baktığını ifade eden Kocaman, "Bu sefer adlı boğamıza hep doğal ürünler mısır, arpa, buğday yedirdim. Köyde kendimizin yaptığı yöresel yemlerle besliyoruz. Hiç bir katkı yoktur. Kantara bile sığmıyor. 250 260 tane hayvan besliyorum. En büyükleri ise bu 'Sefer' adlı boğadır. Bütün iş adamlarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.