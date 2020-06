Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, “Çarşamba bizim ortak paydamız, Çarşamba kültürünü, misafirperverliğini tanıtmak ve yaşatmak her Çarşambalının olduğu gibi bizim de vazifemiz olmalı” dedi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Saadettin Sarıoğlu ve beraberindeki heyet Çarşamba Ticaret Borsası’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Saadettin Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Borsa tarafından derneğe sağlanan katkıdan dolayı Çarşamba Ticaret Borsası’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyarette Çarşamba Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette Çarşamba insanın yardımseverliği konuşulurken, yardımlaşma ve dayanışma için ön koşulun birlik ve beraberlik olduğunun üzerinde duruldu.

ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, “Yardımlaşma her daim önemli, biz de Borsa olarak elimizden geldiğince ilçemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, “Çarşamba bizim ortak paydamız, Çarşamba kültürünü, misafirperverliğini tanıtmak ve yaşatmak her Çarşambalının olduğu gibi bizim de vazifemiz olmalı. Biz Borsa Yönetimi olarak Başkanımız Kazım Yılmaz öncülüğünde Çarşamba’ya katkı sunan her türlü proje ve yardımın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Zeren, ziyaretlerinden dolayı Çarşamba Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sarıoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu heyetine teşekkürlerini sundu ve Çarşamba’nın daha iyi yerlere gelebilmesi için hep birlikte özverili bir şekilde çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

