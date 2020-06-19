Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi

– Dün itibarıyla görevine başlayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine Türk Kızılayı ve Yeşilay’a bağışta bulunmasını istedi.

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, “Dün itibarıyla Samsun Valisi olarak görevime başlamış bulunmaktayım. Dostlarımın tebrik için çiçek göndermek yerine, tüm dünya mazlum ve muhtaçlarının gönlünde taht kuran Türk Kızılayı'na veya zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay'a bağış yapmalarını istirham ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.