Samsun’da okullar LGS’ye hazır

Samsun’un İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

1 milyon 600 bin öğrencinin girmesi beklenen LGS yarın yapılacak. İki oturum halinde yapılacak sınavda birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Yarın yaşanacak heyecan öncesi hazırlıklarda tamamlandı. Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin okullarda uygulaması gerçekleştirildi. Sınav görevlileri bilgilendirildi. Sınav salonları dezenfekte edildi.

Sınav öncesi öğrenci ve velilere temennilerini ileten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “20 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye’yle birlikte ilimizde de uygulanacak LGS’ye girecek 8.sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlanan sevgili çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine uygun okullara yerleşmelerini temenni ediyorum. LGS’nin öğrencilerimizi geri dönülmez şekilde ölçme değerlendirmeye tabi tutan bir sınav olmadığını velilerimizin bilmelerini isterim. Bu anlamda hem çocuklarımızın hem de sizin kaygılanmanız yersiz olacaktır. Yapılacak bu sınav sekizinci sınıf öğrencilerinin bulundukları akademik düzeyi değerlendirip ilgi ve istidalarını tespit etmeye yöneliktir. Sınav merkezlerinde hiçbir aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde tedbirler alınmıştır. Bir kez daha tüm öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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