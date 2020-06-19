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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi LGS öncesi okulları dezenfekte etti

İHA

Atakum Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesinde öğrencilerin kullanacağı 35 okulu dezenfekte etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sınav öncesinde onlara steril koşullar sağlayabilmek için tüm ekiplerimiz görev başında" dedi.

Atakum Belediyesi LGS öncesi okulları dezenfekte etti

Atakum Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesinde öğrencilerin kullanacağı 35 okulu dezenfekte etti. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sınav öncesinde onlara steril koşullar sağlayabilmek için tüm ekiplerimiz görev başında” dedi.
İlköğretimden ortaöğretime geçiş yapan öğrencilerin katıldığı LGS, bu hafta sonu gerçekleşecek. Türkiye genelinde 1,7 milyon öğrencinin, gelecekleri için ter dökeceği sınav korona virüs önlemleri altında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 Haziran’da gerçekleştirileceği açıklanan sınav, mart başında dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 20 Haziran'a ertelendi. Atakumlu gençler, bu hafta sonu ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’nca sınav merkezi olması kararlaştırılan 35 okulda sınava girecek. Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sınav öncesinde uzun süredir kapalı halde tutulan okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Öğrencilerin iki farklı oturumda 2 saat 35 dakika boyunca ter dökeceği sınıflar, zeminden tavana özel solüsyonla temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masa ve kürsülerin tümü dezenfekte edilerek steril hale getirildi.

"Gençlerin sağlığı bizim için önemli"
Korona virüs salgınının Türkiye’de etkili olmaya başladığı ilk günden bu yana Atakum’daki virüsle mücadele önlemlerinin üst seviyede tutulduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Üç aydan uzun süredir yedi gün, 24 saat aralıksız çalışan hijyen timimiz, Atakum’da LGS’ye girecek gençlerimiz için sınav salonlarını tek tek dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz hafta içerisinde okulların bahçelerini özel solüsyonlarla yıkayarak temizledi. Sınavdan bir gün önce de 35 ayrı okulu sınıf sınıf dezenfekte ediyorlar. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Sınav öncesinde onlara steril koşullar sağlayabilmek için tüm ekiplerimiz görev başında. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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