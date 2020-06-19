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Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz etkiledi Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı korona virüse direnmeye çalışıyor

İHA

Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz etkiledi Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı korona virüse direnmeye çalışıyor

– Samsun’un en büyük çarşısı olan Yabancılar Çarşısında korona virüse bağlı olarak gurbetçilerin gelmemesi ve turların düzenlenmemesi nedeniyle esnaf ekonomik açıdan zor duruma düştü.
Türkiye’nin en büyük çarşılarından biri olan ve yaklaşık 3 bin esnafa ev sahipliği yapan Yabancılar Çarşısı, AVM’ler ile birlikte halkın hizmetine açıldı. Çarşıdaki 15 girişin sadece 3’ünde girişçıkış yapılırken, her girişte vatandaşların ateşi ölçülüp, maske önlemi alınıyor. Doğal havalandırma ile serinletin çarşıda klima kullanılmıyor.
Geçen yıl virüsten önce bu zamanlarda gurbetçiler ve turlardan gelen yerli turistler ile dolan çarşıda bu yıl yaz aylarında ise esnaf işsizlikten yakınıyor. Birçok esnafın 3 aylık kepenk kapatmadan dolayı zor durumda olduğunu ifade eden çarşı ahalisi, kiraların 3 ay değil 2020 yılının sonuna kadar alınmamasını istiyor.

“3 gün üst üste siftah yapamayan esnaflarımızı biliyorum”
Birçok esnafın işlerinin çok düştüğünü dile getiren Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, “Yaklaşık 3 ay gibi bir süre kapalı kaldık. Korona virüs bizi olumsuz etkiledi. Çarşımızı açtık ama işlerimizde anormal bir durgunluk var. İnsanlar korona korkusundan çok dışarı çıkmıyorlar. 3 gün üst üste siftah yapamayan esnaflarımızı biliyorum. Esnaflarımızın durumu çok kötü. İnşallah devletimiz esnafa olan yardımlarını daha da arttırır. Yazın 3 ayı gurbetçilerin ilimize gelmesi bizi olumlu anlamda çok etkiliyordu. Şu anda Hollanda ve Almanya’dan gurbetçilerimiz gelemedi. Kurban Bayramı da ağır geçebilir. Yurt dışı uçuşları serbest olduğu zaman birçok ülkeden gurbetçi vatandaşımız gelecek. Gurbetçi vatandaşlarımızın gelmeye başlamasıyla işlerimizin daha da fazla açılacağını düşünüyorum” dedi.

“Turların durması, gurbetçilerin gelmemesi işlerimizi olumsuz etkiledi”
Yerli turistleri gezdiren turların ve gurbetçilerin eksikliğini çok hissettiklerini ifade eden Yabancılar Çarşısı Oda Başkanı Olcay İnaç, “Samsun Yabancılar Çarşısı, çok farklı bir konseptte bir çarşı. Diğer illerde olmayan tek kat üzerine 22 dönüm İstanbul’daki Kapalı Çarşıdan sonra Türkiye’nin en büyük çarşılarından bir tanesi. Samsun’a gelip de burayı ziyaret etmeyen kimse yok. Sadece gurbetçiler değil Türkiye’nin birçok yerinden gelen turların da mutlaka uğradığı bir yerdik. Pandemi süresinde turların durması, gurbetçilerin gelmemesi işlerimizi olumsuz etkiledi” diye konuştu.

“Kiraların 2020 yılı sonuna kadar alınmamasını istiyoruz”
İşlerin durgunluğundan dolayı bu yılın sonuna kadar kira ödememeleri gerektiğini belirten çarşı esnafı ise şunları söyledi:
“Gurbetçilerin gelmemesinin ekonomik açıdan herkese zararı var. Bizim çarşımızı ise daha fazla etkiledi. Bu durumda Valiliğimizin, kaymakamlığımız ve Büyükşehir Belediyesinin esnafın yanında durup, desteklerinin esirgememelerini bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 ay kira alınmayacak diye biliyoruz. Talebimiz, 2020 sonuna kadar bizlerden kira alınmamasıdır. Bu konuda yetkililerden duyarlılık bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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