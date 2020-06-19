Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda dikili vaziyette yaklaşık 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dedektör köpeği ‘Ozon’la düzenlenen operasyonda, dikili vaziyette yaklaşık 2 bin 600 kök kenevir bitkisi, fide yetiştirilmesi için viyola, sulama için hortum ve pet şişe gibi malzemeler ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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