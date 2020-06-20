Babaların masal anlattığı proje dijitale taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babaların masal anlattığı proje dijitale taşındı

DHA

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini dijital ortama taşıdı. Babaların çocuklarına masal anlatırken çektikleri videolar, Akkuş'un açtığı sosyal medya hesabından paylaşılıyor, böylece başka çocukların da evlerinde masal dinlemesi sağlanıyor. Hint asıllı iş insanı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı...

Babaların masal anlattığı proje dijitale taşındı

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini dijital ortama taşıdı. Babaların çocuklarına masal anlatırken çektikleri videolar, Akkuş'un açtığı sosyal medya hesabından paylaşılıyor, böylece başka çocukların da evlerinde masal dinlemesi sağlanıyor.<br>Hint asıllı iş insanı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin en iyi 10 öğretmeni arasında yer alan Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini hayata geçirdi. Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı projesini dijital ortama taşıdı. Proje kapsamında, babalar çocuklarına evlerinde anlattıkları masalları videoya çekip Akkuş'a gönderiyor. Akkuş da açtığı sosyal medya hesabından videoları paylaşarak, başka çocukların da evlerinde masal dinlemesini sağlıyor. <br>'MASALLARIN ÇOCUK GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKISI VAR'<br>Masalın çocuk gelişiminde çok önemli olduğunu söyleyen Nurten Akkuş, "Babalarla başlayıp erkek rol modellerin eğitim sürecine aktif olarak katılımı çocukla erkek rol modellerin kaynaşmasını sağlayan çok anlamlı bir projeydi. Çocuklar masalları çok seviyorlar. Babayla iletişim kurmayı da çok seviyorlar. Böyle bir projeyi yarım bırakamazdık. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bir yandan da bu iletişimi sürdürmemiz lazımdı. Mart ayından itibaren 'Covid-19' pandemisi nedeniyle bu projeyi okulda uygulayamadık. Amacımız baba ile çocuk arasındaki ilişkinin artmasını sağlamaktı. Biz nasıl uzaktan eğitim sistemine geçiş sağladıysak projeyi de dijital ortama taşıyıp devam ettirdik. Velilerimize bir çağrı başlattık. Babalar çocuklarına masal okurken videolar çektiler ve YouTube´da açtığım sayfada paylaşmaya başladık. Amacım sadece kendi öğrencilerimiz mutlu olmasını sağlamayı amaçlamak değil, hangi hayata dokunabilirsem onlara katkı sağlayabilirsem benim için önemli" diye konuştu.<br>'HER GECE MASAL ANLATIYORUM'<br>Esnaf olan Hüseyin Şahin, 5 yaşındaki kızı Liva Nur Şahin'e anlattığı masalların videosunu çekip paylaştıklarını söyleyerek "Akşamları kızım uyamadan önce masal anlatıyoruz. Hem ben kızıma masal anlatırım hem o bana masal anlatıyor. Onun çok geniş bir hayal gücü olduğu için kendi hayallerini masala dönüştürerek bizimle paylaşıyor. Masal dinleyen çocukların hayal gücünün daha arttığını kelime haznelerinin geliştiğini söyleyebilirim" dedi.<br>'HAYAL GÜÇLERİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR'<br>Öğretmen olan 2 çocuk babası Yasir Yıldız, 6 yaşındaki kızı Duru Zümra Yıldız'ın masal dinlemeyi çok sevdiğini belirterek, "Her gece uyku saatlerinde kızıma masal okuyorum. Gün içinde de arada sırada masal kitapları okuyorum kızıma. Masalların çocukların ufkunu açıcı hayal güçlerini zenginleştirici bir etkisi var. Çocuklarımızın zihinsel gelişimi açısından masalların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir baba olarak kızımın kelime haznesinin geliştiğini, duygularını daha rahat ifade edebildiğini görüyorum. Duygularının dışavurumunun çok güzel yansıttığını düşünüyorum masalın bunda çok büyük bir eğitici rolü var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Salıpazarı Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-06-20 08:48:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hareketsiz yaşam 'pıhtı'ya zemin hazırlıyor
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşam 'pıhtı'ya zemin hazırlıyor
Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
YEREL HABERLER Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
LGS öncesi deneme kitapçıkları yakıldı
YEREL HABERLER LGS öncesi deneme kitapçıkları yakıldı
Bafra'da asfalt atağı
YEREL HABERLER Bafra'da asfalt atağı
Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz etkiledi Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı korona virüse direnmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz ...
LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü
YEREL HABERLER LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Samsun'da ev kurşunlamaya tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da ev kurşunlamaya tutuklama
Cezaevinde üretim 750 metrekarelik atölye alanları ile yaklaşık 3 bin metrekarelik sera ve tarladan oluşan hobi alanlarında üretim yapılıyor
YEREL HABERLER Cezaevinde üretim 750 metrekarelik atölye alanları ...
Adliye yanında silahla yaralama yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Adliye yanında silahla yaralama yapan şahıs ...
Samsun´da maske takmak zorunlu oldu
YEREL HABERLER Samsun´da maske takmak zorunlu oldu
Samsun’da maskesiz sokağa çıkmak yasak Maskesiz sokağa çıkanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Samsun’da maskesiz sokağa çıkmak yasak Maskesiz ...
Atakum Belediyesi LGS öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi LGS öncesi okulları dezenfekte etti
Doktor Kınaş’tan 'düzenli kontrol' uyarısı "Pandemi sürecinde sağlığınızı ertelemeyin"
YEREL HABERLER Doktor Kınaş’tan 'düzenli kontrol' uyarısı "Pandemi ...
Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
Samsun’da okullar LGS’ye hazır
YEREL HABERLER Samsun’da okullar LGS’ye hazır
Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da ev kurşunlamaya gözaltı
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Duruş bozukluğu ‘skolyoz’ işareti olabilir
YEREL HABERLER Duruş bozukluğu ‘skolyoz’ işareti olabilir
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi
YEREL HABERLER Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi
Adliye çıkışı silahlı saldırının şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adliye çıkışı silahlı saldırının şüphelisi adliyeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X