Hareketsiz yaşam 'pıhtı'ya zemin hazırlıyor

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatlerin 'pıhtı' sorununa zemin hazırladığını söyledi.

Pıhtılaşmanın her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun olduğunun altını çizen Medicana International Samsun Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarından Opr. Dr. Murat Küsdül, pıhtılaşmanın (tromboz) atar veya toplardamar sistemlerinde geliştiğini ve kan akışını engellediğini belirtti. Küsdül, bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatlerin pıhtı sorununa zemin hazırladığına dikkat çekti.

Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye’de ise 30 bin kişinin pıhtı nedeniyle yaşamını kaybettiğini vurgulayan Dr. Küsdül, "Dünya rakamı meme ve akciğer kanserinin toplamından daha yüksektir. Pıhtılaşma her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar kalp krizi veya inmeyle (felç) sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamarda ki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşabiliyor. Ölüm veya kronik (kalıcı) hastalıklara yol açabiliyor” dedi.



“Her yaşta görülüyor”

Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin pıhtılar nedeniyle meydana geldiğinin altını çizen Opr. Dr. Murat Küsdül, “Her yaşta görülebilse de 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranlarda görülüyor. Sigara içimi, obezite, büyük ameliyatlardan (bilhassa ortopedi, cerrahi ameliyatları) sonra hareketsizlik (önleyici ilaç alınmamışsa) pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor” diye konuştu.



“Hastaların yarısına sessiz geliyor”

21. ve gelecek yüzyılın en büyük sorununun hareketsizlik olacağını ifade eden Küsdül, “Beyaz yakalı popülasyonumuz çok fazla. Bilgisayar oyunları nedeniyle çocuklarımız saatlerce bilgisayar başında, bacaklarını sarkıtmış şekilde hareketsiz duruyorlar. Hal böyleyken dünyada her 37 saniyede bir kişi bacaklarına oturan pıhtı ve bunun akciğerlere gitmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Sorun gerçekten büyük. Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. Özellikle pıhtı miktarı az ya da küçük damarlardaysa fark edilmeyebiliyor” şeklinde konuştu.



“Akciğer tansiyonu yapıyor”

Akciğerdeki pıhtıların ani tıkanmalara neden olabildiği gibi tedavi edilmezse kronikleşerek akciğer tansiyonunu yükseltip, kalp yetmezliği ve ölüme yol açabileceğine dikkat çeken Küsdül, “Akciğerdeki embolilerde ya ani ölümle yaşamınızı yitirirsiniz ya da doğru ve düzgün tedaviyle pıhtı eriyebilir, toparlayabilirsiniz. Belli bir oran da ki bu oran hiç az olmayan bir oran, kronikleşerek kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona neden olabilir. Bu hastalık hızla ilerleyerek kalp yetersizliğine neden olur” ifadelerini kullandı.

