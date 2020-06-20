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Samsun’da kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi LGS'de maske var, mesafe yok

İHA

– Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da Liselere Giriş Sınavı (LGS) maratonunun birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Kimliğini unutarak gelen bir öğrenci sınava giremezken, bir diğer öğrenci ise kimliğini koşarak alıp geldi.

Samsun’da kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi LGS'de maske var, mesafe yok

– Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da Liselere Giriş Sınavı (LGS) maratonunun birinci oturumu saat 09.30’da başladı. Kimliğini unutarak gelen bir öğrenci sınava giremezken, bir diğer öğrenci ise kimliğini koşarak alıp geldi.
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler okul bahçelerine alındı. Veliler ise okulun önünde dışarıda beklediler. Öğrenciler okullara sırayla alındı. Kimliğini unutarak gelen Iraklı bir öğrenci için görevliler seferber oldu. Okulun dışında öğrencinin velisini bulmak için çaba gösterildi. Ancak bulunamayınca öğrenci sınava giremedi. Bir diğer öğrenci ise sınavın başlamasına dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti. Okuldan koşarak çıkan öğrenci, kimliğini almasının ardından yine koşarak sınava yetişti.
Korona virüsü gölgesinde yapılan LGS'de tedbirleri uygulamak ise mümkün olmadı. Yüzlerce öğrenci karşısında fiziksel mesafeyi sağlamaya çalışan görevliler çaresiz kaldı. Sınav görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen okul önünde veliler, bahçede ise öğrenciler fiziksel mesafeye dikkat etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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