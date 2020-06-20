LGS’ye giren öğrencilere belediyeden maske ve su desteği

Atakum Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri altında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesi ilçedeki gençlerin yanındaydı.

Atakum’da sınav merkezi olarak belirlenen 35 okulun girişine stant kuran belediye ekipleri, öğrencilere Atakum Belediyesi Kültür Evleri’nde kadın dayanışması üyelerince üretilen yaklaşık 4 bin adet yıkanabilir maskenin yanı sıra bardak su dağıttı, el dezenfektanı kullanmalarını sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 7 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan fakat korona virüs pandemisi nedeniyle 20 Haziran’a ertelenen LGS maratonunda 3 bin 286 Atakumlu öğrenci de ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavında ter döktü. Gençler, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınav öncesinde Atakum Belediyesi ekiplerince karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atakum’da sınav merkezi olarak belirlediği 35 okulun önünde stant kuran Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde maske ve su dağıtımına başladı. İlçede sınava giren 3 bin 286 öğrenciye Atakum Belediyesi Kültür Evleri’nde kadın dayanışması üyelerince üretilen yaklaşık 4 bin adet yıkanabilir maske dağıtıldı. Öğrencilere bardak su ve el dezenfektanı ikram eden belediye ekipleri, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sağlık ve başarı dileklerini de iletti. Eğitim yaşamları için büyük önem taşıyan sınav öncesinde Atakum Belediyesi’nin sağladığı maske, su ve dezenfektan desteğinden memnun olduklarını belirten öğrenciler, belediye emekçileri ve Başkan Deveci’ye teşekkür etti.



Sınav merkezleri dezenfekte edilmişti

LGS’den günler önce 35 okulda dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, gençlerin sağlığı için sınav merkezlerini steril hale getirmişti. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hijyen timi, hafta ortasında okul bahçelerini özel solüsyonla yıkayarak temizlemişti. Sınavdan bir gün önce de okulları tek tek ziyaret eden tim, öğrencilerin sosyal mesafe kuralları uygulanarak ter dökeceği salonları dezenfekte etmişti. Özel dezenfektan madde kullanan ekipler, öğrencilerin oturacağı sıra ve masalar ile sınav gözetmenlerinin kullanacağı kürsüleri steril hale getirmişti. LGS’den haftalar önce sınava girecek öğrenciler için Psikolojik Destek Hattı kuran belediye, stres ve kaygı yaşayan gençler ile velilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermişti. Psikologlara telefonla ulaşan öğrenciler ve aileleri, sınav öncesi kaygı seviyelerinin azaltabilmek için ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmıştı.



“Başarılı sonuçlar elde etmelerini diliyorum”

Salgın önlemleri altında gerçekleştirilen sınavda gençlerin sağlıklarını koruyabilmek için belediye imkanlarını seferber ettiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Gençler bu ülkenin geleceği. Eğitim yaşamlarının bundan sonraki döneminde belirleyici olacak bir sınava giriyorlar bugün. Koronavirüs süreci ve ardından gelen mecburi erteleme ile zor günler geçirmişlerdi. Atakum Belediyesi olarak tüm süreçlerde yanlarında olmaya, dayanışma göstermeye çalıştık. Psikologlarımız kaygılarını azaltmak için onlarla telefon görüşmeleri yaptı. Atakum’da sınav merkezi ilan edilen okulların hem bahçelerini temizledik hem de tüm sınav salonlarını dezenfekte ettik. Atakum’da LGS’nin yapıldığı 35 okulun önünde gençlerimize, Kültür Evlerimizdeki kadın dayanışması üyelerince üretilen yıkanabilir maske, su ve dezenfektan desteğinde bulunarak onları sınava uğurladık. Her birinin başarılı sonuçlar elde edip hayalini kurdukları ortaöğretim kurumuna yerleşmelerini diliyorum. Kentimizin, ülkemizin, dünyanın geleceğini emanet edeceğimiz gençler şunu unutmasın, Cemil amcaları onları çok önemsiyor. Atakumlu gençlerle dayanışmamızı her alanda sürdüreceğiz” diye konuştu.

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