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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni poliklinik binası 22 Haziran Pazartesi açılıyor Oruç: "Samsunlulara daha nitelikli sağlık hizmeti sunma imkanı olacak"

İHA

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni poliklinik binası 22 Haziran Pazartesi açılıyor Oruç: "Samsunlulara daha nitelikli sağlık hizmeti sunma imkanı olacak"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 37 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan, 95 poliklinik ve 56 destek ünitesine sahip yeni poliklinik binasının 22 Haziran Pazartesi günü hizmete gireceği duyuruldu.
Hizmete girecek yeni poliklinik binası hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 27 bin 650 metrekare alan üzerine kurulan binanın tamamlanmasıyla Sağlık Bakanlığının ildeki önemli yatırımlarından birinin daha hizmete girmiş olacağını, modern bir yapıya ve nitelikli fiziki koşulları sahip tesisin hastanede sunulan hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Yeni binayla aktif hizmet verilecek poliklinik sayısının 50’den 95’e, bakılan hasta sayısından 3 bin ile 3 bin 500’den 6 binin üzerine çıkacağını ifade eden Oruç, eski binada ortalama 9 metrekare olan poliklinik odalarının yeni binada 24 metrekare olacağını, poliklinik binası içinde tüm görüntüleme ve tetkik alanlarının da yer alacağını, hastaların binanın içinde bir başka bölüme başvurmalarına gerek olmadan tüm işlemlerini tamamlayabileceklerini söyledi.
Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinin de sunulan sağlık hizmetleri arasında yer alacağını söyleyen Oruç, bu poliklinikte günümüzde başta Japonya, Kore, Çin olmak üzere Rusya ve Avrupa’da da uygulanan tedavide arı ve arı ürünleri, bal, propolis, polen, arı sütü ve arı zehrinin kullanılacağını belirtti.
Poliklinik binasında sağlık personellerinin en önemli isteklerinden biri olan ve 125 çocuğun faydalanacağı bir kreşin de bulunduğunu söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, bodrum, zemin dahil 4 kat olarak planlanan binada mahkum polikliniği, genel arşiv, personel yemekhane, kafeterya ve mescit gibi ek bölümlerin de bulunacağını, ayrıca mevcut otopark alanına 200 araçlık yeni bir otopark ekleneceğini, çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde de hastane bahçe bölümüne 545 adet ağaç dikileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Samsun’da yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirten Oruç, halen inşaatları süren hastane ve aile sağlığı merkezlerimizin de bu yıl içinde tamamlanmasıyla Samsunlulara daha nitelikli sağlık hizmeti sunma şansına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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