Çarşamba’da LGS heyecanı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Liselere Giriş Sınavı (LGS) maratonunda binlerce öğrenci sınav heyecanını yaşadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de öğrenciler sabah saatlerinde, gelecekleri için önemli bir sınavda ter döktüler. Saat 09.30’da ilk oturumunun başladığı sınavda soruları yanıtlamak için uğraşan öğrenciler, ikinci oturumda ise 80 dakika boyunca soruları yanıtlamaya devam ettiler.

Korona virüs salgının tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen LGS'de hem veliler hem öğrenciler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ettiği gözlemlenirken, sınavın tamamlanmasının ardından velilerine koştular.

Okul dışında bekleyen veliler büyük heyecan ve sabırsızlıkla çocuklarının sınavı tamamlamasını beklerken, sınav sonrası öğrenciler ise heyecanını ailesiyle paylaştı.

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