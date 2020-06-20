Uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişinin evinde uyuşturucu özelliği bulunan 364 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldığı Ç.T.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 364 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.