Bafra’da gasilhane projesi başladı Başkan Kılıç, velilerin LGS heyecanına ortak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da gasilhane projesi başladı Başkan Kılıç, velilerin LGS heyecanına ortak oldu

İHA

Bafra Belediyesi yeni gasilhane için düğmeye bastı. Eski gasilhanenin yıkımı gerçekleştirildi. Aynı alanda ihtiyaçlara cevap verebilecek modern gasilhane ilçeye kazandırılacak.

Bafra’da gasilhane projesi başladı Başkan Kılıç, velilerin LGS heyecanına ortak oldu

Bafra Belediyesi yeni gasilhane için düğmeye bastı. Eski gasilhanenin yıkımı gerçekleştirildi. Aynı alanda ihtiyaçlara cevap verebilecek modern gasilhane ilçeye kazandırılacak.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın seçim beyannamesinde yer alan yeni gasilhane Bafra’da önemli bir eksikliği daha gidermiş olacak. Yeni gasilhane yapılacak alanda incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, “Geçmiş yılların ihtiyaçlarına göre yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış gasilhanemizin yerine modern ve günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek yeni ve moren bir gasilhane yapılması için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Bu sözümüzü yerine getirebilmek için yoğun gayret içinde olduk. Projemizle ilgili çalışmalarımız başladı. İnşallah kısa süre içeresinde Bafra’mızın hizmetinde olacak” dedi.
Yeni gasilhanenin bünyesinde baybayan gasilhane, morg, bekleme salonu,2 adet personel ve memur odası, baybayan imam odası, arşiv odası, çay ocağı, kefen ve malzeme deposu ve baybayanengelli tuvaleti yer alacak. Yeni Gasilhane çalışması süresince Çetinkaya Mahallesi’nde bulunan gasilhane hizmet verecek.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ye giren öğrencilerin velilerini ziyaret ederek onların heyecanlarına ortak oldu. Sınav yapılan okullarda çocuklarını büyük bir heyecan içerisinde bekleyen velilerle sohbet ederek onlara destek oldu.
Başkan Kılıç, çocukları sınava giren velilerle sohbet ederek, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmalarında velilere büyük görev düştüğünün altını çizdi. Bafra’da sınava girilen tüm okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, sınavda görev yapan tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere de kolaylıklar diledi.
Başkan Kılıç, “Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Ailelerin her koşulda evlatlarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. Evlatlarımız çok kıymetli, onlar bizim göz bebeğimiz, yarınlarımız. Yarınlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleri ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmaları Vatanımıza ve Milletimize faydalı bireyler olasıdır” diye konuştu.
Bafra Belediyesi çocuklarını bekleyen velilere maske, kolonya, dezenfektan dağıtımı yaparak su ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun maske taktı
YEREL HABERLER Samsun maske taktı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalandı
Çarşamba’da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Çarşamba’da LGS heyecanı
Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet
YEREL HABERLER Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na ...
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni poliklinik binası 22 Haziran Pazartesi açılıyor Oruç: "Samsunlulara daha nitelikli sağlık hizmeti sunma imkanı olacak"
YEREL HABERLER Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni poliklinik ...
LGS’ye giren öğrencilere belediyeden maske ve su desteği
YEREL HABERLER LGS’ye giren öğrencilere belediyeden maske ve su ...
Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
Samsun’da kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava girdi LGS'de maske var, mesafe yok
YEREL HABERLER Samsun’da kimliğini unutan öğrenci koşarak sınava ...
Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazar kendini vuran çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazar ...
Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
‘Salgını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenler yayıyor’ Uzm. Dr. M.Emin Dinççağ: “Hastalık bitmedi ve onun yayılması da maalesef duyarsız ve önemsemeyen insanlar vasıtası ile oluyor”
YEREL HABERLER ‘Salgını sabrı olmayan ve çaba göstermeyenler yayıyor’ Uzm. ...
Hareketsiz yaşam 'pıhtı'ya zemin hazırlıyor
YEREL HABERLER Hareketsiz yaşam 'pıhtı'ya zemin hazırlıyor
Babaların masal anlattığı proje dijitale taşındı
YEREL HABERLER Babaların masal anlattığı proje dijitale taşındı
Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma 2 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
YEREL HABERLER Bafra'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok
LGS öncesi deneme kitapçıkları yakıldı
YEREL HABERLER LGS öncesi deneme kitapçıkları yakıldı
Bafra'da asfalt atağı
YEREL HABERLER Bafra'da asfalt atağı
Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz etkiledi Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı korona virüse direnmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Korona Samsun’un kapalı çarşısını da olumsuz ...
LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü
YEREL HABERLER LGS kısıtlaması pazarcıyı üzdü
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
Samsun'da ev kurşunlamaya tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da ev kurşunlamaya tutuklama
Cezaevinde üretim 750 metrekarelik atölye alanları ile yaklaşık 3 bin metrekarelik sera ve tarladan oluşan hobi alanlarında üretim yapılıyor
YEREL HABERLER Cezaevinde üretim 750 metrekarelik atölye alanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X