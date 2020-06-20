Samsun'un traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde traktörle tarlasına giden Bayram T. (44), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Bayram T. olay yerinde hayatını kaybetti, kızları F.N.T. (20) ve K.T.(22) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince önce Alaçam Devlet Hastanesine, oradan da Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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