Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' ileri sürülen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıkları 1 kişi ile ilgili yaptıkları çalışmada söz konusu şahsı 35 adet extacy hap ve 110 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakaladı. Olayın devamında gözaltına alınan şahısla irtibatlı olarak hareket ettiği tespit edilen bir kişi Çatalarmut Mahallesi'nde 221 adet extacy hapla, 1 kişi de Fevziçakmak Mahallesi'nde 2 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalandı. Gözaltına alınan G.A., S.B. ve E.K., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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