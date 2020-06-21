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Samsun'da mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Tekkiraz Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğunu öğrenilen 18 yaşındaki N.A , ormanda mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.A. tedavi altına alındı.

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