Başkan Demir: “Altyapıyı 3 sene içinde bitireceğiz“

– Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un Çarşamba ilçesinde vatandaşlarla buluşup, “Altyapı sorununu 3 sene içinde bitireceğiz. Çizgileriyle, ışıklandırmasıyla, kalitesiyle güzel bir yola sizi kavuşturacağız. İçme suyu noktasında da sıkıntımız kalmayacak” dedi.

Başkan Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile birlikte Tekkeköy ilçesine yapılacak yatırımları Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve birim müdürleriyle değerlendirdi. Buradaki toplantının ardından Tekkeköy ilçesi ile Kutlukent mahallesini birbirine bağlayacak olan 20 metre genişliğindeki 3.5 kilometrelik yeni bulvar yolunun devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra Çarşamba ilçesine geçen Başkan Demir, Esençay Mahallesi’nden geçerken vatandaşların daveti üzerine buradaki kahvehanede mahalle sakinleri ile çay içip kısa bir süre sohbet etti. Buradan da Durusu Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın da yer aldığı buluşmada mahalleye yapılacak yol, su ve altyapı çalışmaları ile ilgili vatandaşların taleplerini dinledi. Telefonunun 24 saat açık olduğunu ve kendisini arayabileceklerini ifade eden Başkan Demir mahalle sakinlerine şöyle hitap etti:

“Pandemi sürecinde cumhurbaşkanımızın önderliğinde belediyeler, valilikler, pandemi kurulları, bakanlar kurulu, müthiş bir sınav verdi. Şu an 83 milyon nüfusu olup bizim gibi büyüklükte ve bizim gibi ekonomide bu süreci bizden daha başarılı yöneten bir ülke yok. Almanya ile nüfusumuz aynı, onların can kaybı daha fazla. Pandemi süreci bize bu toprakların önemini bir kez daha gösterdi.”



“Ülkemizin en önemli tarım bölgesi”

Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden birinin Samsun olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Demir, “Dünyanın en kaliteli tarım topraklarına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Tarım ve ziraat ile uğraşanlara şunu ifade edeyim. İşinize iyi bakın. Belediye, tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ile irtibatta olun. Bu üretimi yaparken çok daha fazla gelir getirici üretim modellerine ve ürünlere yönelelim. Seracılık, örtü altı üreticiliği bunları genişletelim. Çeltik üretimi damlama suyla da yapılıyor, Bafra’da. Göreceksiniz Havza, Kavak, Vezirköprü o taraflarda da çeltik üretimi başlayacak. Türkiye’nin en kaliteli çeltiği bu bölgelere oluyor” diye konuştu.



“Hizmetler eksiksiz yerine getirilecek”

Görevlerinin belediye ile alakalı her konuda hizmetleri eksiksiz yerine getirmek olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Altyapıyı 3 sene içinde bitireceğiz. Çizgileriyle, ışıklandırmasıyla, kalitesiyle güzel bir yola sizi kavuşturacağız. İçme suyu noktasında sıkıntımız kalmayacak. Salıpazarı Barajı’ndan da bu bölgenin bütün içme suyu problemini karşılayacağız. DSİ ile protokol yaptık. Memba suyu kalitesinde önümüzdeki 3–4 yıl içinde çalışmalarımızı tamamlayacak şekilde devam ediyoruz. İleri biyolojik arıtmayla kanalizasyon suyunu arıtıp tekrar ırmağa salacak proje şu anda başladı. Çarşamba’da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projesini bitirdik. İller Bankası’na gönderdik. Bu sene Çarşamba’nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunu yeniden ihale ediyoruz. Bütün altyapıyı yeniliyoruz. İlçe Belediye Başkanımız Halit Doğan ile birlikte çalışıp aynı proje kapsamında bulvarları Çarşamba’nın cadde sokaklarını yenilemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Ardından Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yapılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Demir, Samsun’a dönerek, belediyenin Atlı Spor Tesisi’n de binicilik eğitimi alan öğrencilerin kampına katıldı. 2 gün sürecek kampa sürpriz bir ziyaret yaparak başarılar diledi.

