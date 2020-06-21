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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termeli fedakar baba ‘yılın babası' ilan edildi

İHA

Hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından 'yılın babası' ilan edildi. Babalar günü münasebetiyle Yüksel ailesini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, fedakar babaya ve çocuklarına hediyeler verdi.

Termeli fedakar baba ‘yılın babası' ilan edildi

Hayatını 4 çocuğuna adayan 49 yaşındaki Yusuf Yüksel, Terme Belediyesi tarafından ‘yılın babası’ ilan edildi. Babalar günü münasebetiyle Yüksel ailesini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, fedakar babaya ve çocuklarına hediyeler verdi.
Samsun'un Terme İlçesinde 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden fedakar baba Yusuf Yüksel, 4 evladına yıllardır hem annelik hem de babalık yapıyor. Eşini kaybettikten bir yıl sonra kendisi de ağaçtan düşerek belinden sakatlanan baba Yüksel, çocukları için hayata daha çok sarılarak, yıllardır onlara daha iyi bir gelecek sunmak için çaba gösteriyor. Zorluklara aldırmadan yaklaşık 8 yıldır 4 evladına bakıyor.
14 yaşındaki ikiz kızları Binnur ve Beyza'nın yanı sıra 18 ve 21 yaşındaki iki oğlu Cavit ve İsa'ya da yıllardır hem annelik hem de babalık yapan Yusuf Yüksel, bu yıl Terme Belediyesi tarafından yılın babası ilan edildi. Babalar günü münasebetiyle Yüksel ailesini ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, hem yılın babası Yusuf Yüksel'e hem de çocuklarına hediyeler takdim etti.

“Onların sevgisi bana yetiyor”
Anlamlı günde kendilerini ziyaret ettikleri için Başkan Kılıç'a teşekkür eden Fedakar baba Yusuf Yüksel, “Bir baba olarak görevimi yapıyorum. Evlatlarımı vatana millete hayırlı birer birey olsunlar diye yetiştirmeye çalıştım. Zorlukları hep birlikte aştık. 4 çocuğa hem annelik hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Ancak en büyük destekçilerim yine kendi evlatlarım. Rabbim bizi ayırmasın. Onların sevgisi bana yetiyor” dedi.

“Karşılıksız sevginin simgesi”
Evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ömürleri boyunca evlatlarının rahatı, mutluluğu için koşturan fedakar ve emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ise şunları söyledi:
“Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan fedakar babamız Yusuf beyi Terme Belediyesi olarak yılın babası ilan ettik. Yusuf bey, yıllardır çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcıyor. Bu örnek davranışları için kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Bu vesileyle bir kez daha ailesinin maddimanevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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