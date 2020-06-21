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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 4 ilçeye atık su arıtma tesisi kuruluyor

İHA

– 2022 yılına kadar 4 ilçesine daha atık su arıtma tesisi kuracak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi sayesinde Samsun, atık su problemi olmayan şehir unvanına kavuşacak.

Samsun’da 4 ilçeye atık su arıtma tesisi kuruluyor

– 2022 yılına kadar 4 ilçesine daha atık su arıtma tesisi kuracak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi sayesinde Samsun, atık su problemi olmayan şehir unvanına kavuşacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 4 ilçeye atık su arıtma tesisi kuracak. Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerine hizmet verecek 3 tesisin yıl sonunda devreye girmesiyle atık su sorununun büyük kısmı çözülecek. 2022 yılında bitirilmesi planlanan Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisiyle de Samsun, atık su problemi olmayan şehir unvanına kavuşacak.
Atık su arıtma yatırımlarına büyük veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hali hazırda 17 ilçede hizmet veren 23 atık su arıtma tesisi sayısını 27’ye çıkaracak. Mevcut tüm tesislerin revizyonunu da 2023’e kadar gerçekleştirmeyi hedefleyen SASKİ, yapımı tamamlanan tesislerle çevre ve halk sağlığına önemli katkı sağlıyor. Yakakent Atık Su Arıtma Tesisi, yüzde 90’nı evsel nitelikli atık suyu arıtıp, Karadeniz’e deşarj ediyor. Bektaş Mahallesi’nde yapılarak işletmeye alınan Vezirköprü Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan sular ise Kızılırmak Havzasında kullanılıyor.

3 tesis yıl sonunda tamamlanacak
14 ilçenin atık su problemini çözen SASKİ’nin Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde de yapımı süren 3 tesisi de 2020 sonunda işletmeye alacak. Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin ise 2022 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. 4 tesisin tamamlanıp faaliyete geçmesiyle Samsun’un atık su sorunu tamamen çözülmüş olacak.

“Atık su sorunu tarihe karışacak”
Atık su arıtma yatırımlarıyla ilgiyi bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 tesisin inşasını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediklerini belirterek, “Samsun il merkezinde Doğu ve Batı yakası olmak üzere 2 adet İleri biyolojik atık su arıtma tesisi ile birlikte ilçelerimizdeki mevcut tesislerimiz çalışıyor. Bunların dışında kapasite olarak farklı büyüklükte birçok tesisimizde aktif olarak çalışmaktadır. Şu an 23 tesisimiz faal durumdadır. Kavak, Ladik ve Salıpazarı’nda ise atık su arıtma tesislerimizin yapımı devam ediyor. Bu tesislerimizi 2020 yılı içerisinde işletmeye almayı planlıyoruz. İlçe merkezi bazında son tesisimizde Çarşamba İlçesinde kurulacak. Burası da bittiğinde şehrimizin atık su sorunu tarihe karışmış olacak” dedi.

“Bakanlık takip ediyor”
Samsun’da 5 derin deniz deşarj merkezi bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Bunlar ana arıtma merkezleridir. Terme, Yakakent, 19 Mayıs’ın, atık suları arıtıldıktan sonra denize deşarj ediliyor. Şehir merkezinin atık suları Doğu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Merkezi’nde, Kurupelit, Taflan, Çatalçam, Altınkum, Dereköy ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin atık suları ise Batı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Merkezi’nde arıtılıyor. Arıtılan sular da 2.5 kilometre uzunluğundaki hattımız aracılığı ile denize boşaltılıyor. Mevzuata uygun faaliyet gösteren tesislerimiz, online sistemimiz üzerinden sağladığımız veri aktarımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip ediliyor” diye konuştu.
“Kanalizasyon çamurları enerjiye dönüşüyor”
Arıtma sonrası merkezlerde oluşan günlük 70 tonluk arıtma çamurunun Katı Atık Depolama Sahasında bulunan kurutma tesisine gönderildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Burada yüzde 90 kuruluk oranına getirilen çamur, kireç ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmakta. Çamurlar kurutma tesisi sayesinde çevreye zarar vermeden bertaraf edilip, ülke ekonomisine katkı sağlamakta.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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