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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Hizmet atağına ara vermeden devam edeceğiz”

İHA

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki hizmet atağının ara vermeden devam edeceğini söyledi.

Başkan Demirtaş: “Hizmet atağına ara vermeden devam edeceğiz”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki hizmet atağının ara vermeden devam edeceğini söyledi.
Yaptığı hizmetler ile İlkadımlıların gönlünde taht kuran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mali tabloyu disipline ederek İlkadım’ı daha yaşanılabilir yer yapmak için hizmete ara vermeden devam ediyor. Bu süreçte birçok büyük projeyi hayata geçiren Başkan Demirtaş, belediyenin borç yükünü de azaltarak, mali tabloyu düzenlemeye çaba sarf ediyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugün ilçemizin her mahallesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar ile değişimi ve gelişimi her alanda halkımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Gerçek manada insana dokunan toplumun beklentilerini karşılamayı hedeflediğimiz projelerimiz için kolları sıvadık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında adından söz ettireceğimiz, Kimsesizler Sığınma Evi, Refakatçi Evi, Güneş Enerji Tarlası (GES), Türk Dünyası Parkı, Hemşehri Dernekleri Platformu gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla her aşamada gerçekleştireceğimiz projelerle halkımızın talep ettiği, olmasını istediği hizmetleri onlarla buluşturacağız. İlkadım halkının seçtiği sadece bir başkan değil tam anlamıyla hizmetkârı olacağız” dedi.

“Halkımızın memnuniyeti önceliğimizdir”
Eğitimden spora, kültürden sanata, ilkadım’daki değişim ve gelişimin devam edeceğinin de altını çizen Başkan Demirtaş, “Bizler ilk günkü aşkla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımızın talep ve önerileri ile projelerimize yön veriyoruz. Herkesin mutlu olduğu, ilçe refahının yüksek seviyeye çıktığı bir İlkadım için hep beraber adımlar atıyoruz. Bizim için de halkımızın memnuniyeti en önemli önceliğimizdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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