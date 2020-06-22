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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SASTUD Başkanı Özkan: “Hedefimiz Samsun’un sağlık turizminde cazibe merkezi olması“

İHA

– Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, "İlimizin sağlık turizmi kapsamında parlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak küresel bir pazar oluşturulması hedeflenecektir" dedi.

SASTUD Başkanı Özkan: “Hedefimiz Samsun’un sağlık turizminde cazibe merkezi olması“

– Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, “İlimizin sağlık turizmi kapsamında parlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak küresel bir pazar oluşturulması hedeflenecektir” dedi.
Yaklaşık 3 ay önce göreve gelen Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) yönetimi normalleşme sürecinde ardında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan, 2020 yılı ilk yönetim kurulu toplantısında SASTUD’un kurulmasında ve çalışmalarında katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “2017’den itibaren derneğimiz Samsun ve ülkemizin sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Turizmi, katma değeri yüksek olan ve ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmeyen kendini her geçen gün daha da geliştiren dinamik bir sektördür. Sağlık Turizmi ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkısının yanında ülkemiz imajına da olumlu katkı sağlamaktadır. Pandemi sürecinde ülkemizin insan odaklı, kaliteli ve son teknoloji sağlık hizmetleri tüm dünya ülkeleri tarafından fark edilmiş ve takdir toplamıştır. Milyon dolarla yapılacak tanıtımlarla bile gerçekleşmesi zor olan tüm dünyada sağladığımız sağlık hizmetlerinde bilinirliliğimiz sağlık turizmcilerine daha da fazla sorumluluk yüklemektedir. Pandemi süreci göstermiştir ki ister turizm amaçlı olsun isterse sağlık turizmi kapsamında ya da turistin sağlığı kapsamında olsun ülkemize ve şehrimize gelen misafirlerimizin sağlığının korunması bizleri sorumlu kılmaktadır. Pandemi döneminde ülke olarak gösterdiğimiz performans ve yakaladığımız ivmenin yardımıyla da öngörülen fırsatları değerlendirerek yapacağımız çalışmalar Samsun ilimizin sağlık turizmi potansiyelinin pazarlanmasına yönelik olacaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte tüm ilgili kamu ve özel kuruluşların katkı ve çabalarıyla ilimizin sağlık turizmi kapsamında parlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak küresel bir pazar oluşturulması hedeflenecektir. Yeni dönemde ilimizde ve hedef pazar ülkelerde gerçekleştireceğimiz alım heyetleri, ticaret heyetleri, kongreler ve benzeri tüm organizasyonlar ilimizde faaliyet gösteren sağlık turizmi sektörünün ikili anlaşmalar yapmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenecektir” dedi.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Hakan Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Gürmed Tıbbi ve Teknoloji Sistemler San. ve Tic. Aş. Genel Koordinatörü Temel Uzlu, Yönetim Kurulu Üyesi SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sinan Demirkol ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi’nden Erdoğan Köksal katıldı.

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