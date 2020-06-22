3. kattan düşen çocuğun inanılmaz kurtuluşu

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Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

Olay, Gazi Paşa Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.D. 3. kattaki evin açık penceresinden aşağı düştü. Düşerken kırılan ağacın dalları küçük çocuğu yönünü değiştirerek beton zemin yerine toprak zemine düşmesini sağladı. Yan tarafta çalışan işçiler yere düşen çocuğu fark ederek 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri S.D’yi Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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