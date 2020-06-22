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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. kattan düşen çocuğun inanılmaz kurtuluşu

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

3. kattan düşen çocuğun inanılmaz kurtuluşu

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
Olay, Gazi Paşa Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.D. 3. kattaki evin açık penceresinden aşağı düştü. Düşerken kırılan ağacın dalları küçük çocuğu yönünü değiştirerek beton zemin yerine toprak zemine düşmesini sağladı. Yan tarafta çalışan işçiler yere düşen çocuğu fark ederek 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri S.D’yi Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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