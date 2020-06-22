Otizmde erken tanı önemli

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, otizmli hastalarda erken tanının nasıl belirlenebileceği ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Otizmin, çocuklarda genel olarak oldukça küçük yaşta belirti veren sosyal iletişim ve etkileşimde sorunlar yaşanan bir gelişim bozukluğu olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç Dr Murat Yüce, “Belirtilmelidir ki otizm zeka geriliği değildir. Bu çocuklar zeka seviyeleri normal olsa da çevrelerindeki dünyayı algılamada sorunlar yaşayabilmektedirler. Günümüzde otizmin sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Çünkü tek bir nedeni olmadığı düşünülmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de hastalıkta rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında hamilelik ve doğumda yaşanan sorunlar, hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar, ileri anne baba yaşı ve tarım ilaçlarına maruz kalma gibi etmenler sayılabilir. Otizm ortalama çocuk 30 aylıkken fark edilir. Ama bazı belirtiler daha erken yaşlarda da fark edilebilir. Bir çocukta şu belirtiler varsa çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından otizm açısından değerlendirilmelidir: Altı aylıkken gülümsemiyorsa, dokuz aylıkken sesler, gülümsemeler ve yüz ifadeleriyle yeterli sosyal yanıt vermiyorsa, ismi çağrıldığında bakmıyorsa, 12 aylıkken konuşma için sesler çıkarmaya başlamadıysa, 6 aylıkken tek kelimeli cümleler kuramıyorsa, 24 aylıkken iki kelimeli cümleler kuramıyorsa, öğrendiği şeyleri unutuyor gelişiminde ve konuşmasında gerileme oluyorsa, kanat çırpmaya benzeyen el kol hareketleri, dönme, sallanma gibi tekrarlayıcı hareketleri oluyorsa. Otizme özgü bir tedavi olmamasına rağmen, erken yaşlarda başlanan özel eğitim, çocuğun gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve yıkıcı davranışlarda ve belirtilerde genel bir azalma sağlayabilir. Otizm için başkaları ile olan iletişim sorunları ve davranış bozukluklarına odaklanan birçok özel eğitim programı yer almaktadır. Planlı eğitim programları birebir ve toplu iletişim becerilerini arttırmada oldukça etkili yöntemlerdir” dedi.

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