Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak, yaraladıkları öne sürülen Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.<br>Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, izinliyken sahilde dolaşan polis memuru ile Ahmet B., Sinan B. ve M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, polisin başına şişeyle vurdu. Polis memurunun tabancasıyla havaya 2 el ateş açması üzerine şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan polisi ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne götürdü. Şüpheliler ise Recep Tokur Polis Merkezi´ne bağlı sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Ahmet B., Sinan B. ve M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-22 14:27:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.