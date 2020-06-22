Samsun'da sıcaktan bunalan kendini sahile attı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

– Korona virüsü tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu İlkadım sahilinde aldı. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar çimlerdeki gölgelerde serinledi.

Sahildeki balıkçılar da normalleşme ile geri dönenler arasındaydı. Oltalarını denize atıp beklemeye koyulan balıkçılar evde oldukları günleri geride bıraktı. Şansı rastgelenler birkaç balık da tutmayı başardı. Gezmek adına sokakta olanların da ilk adresi sahil oldu. Şehrin gürültüsü ve muhtemel virüs yoğunluğundan kaçan vatandaşlar burada attıkları turlarla zaman geçirdi.

Çimlerde yatıp uyuyanlar dahi görülmeye başlandı. Tütün İskelesi de normalleşmeden etkilendi. Sahildeki vatandaşlar buraya gelerek temsili karaya çıkışı inceledi ve fotoğraf çekildiler. Havanın sıcaklığına rağmen maskelerini yanlarından eksik etmeyen vatandaşlar uygulamaya başlanan zorunluluğa burada da uydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.