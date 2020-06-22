Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar (2)

Altın fiyatları ne kadar?

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<br>SERBEST KALDILAR<br>Samsun'da tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. ve Sinan B. savcı talimatıyla, M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-06-22 17:23:05<br>

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