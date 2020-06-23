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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan 'kayıt' açıklaması

İHA

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 hane sakini, ikametlerinin Muslubey Mahallesi'nde kayıtlı olması nedeniyle mağduriyet yaşadıkları iddiası sonrası mahalle muhtarları açıklamada bulundu.

Muhtarlardan 'kayıt' açıklaması

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 hane sakini, ikametlerinin Muslubey Mahallesi’nde kayıtlı olması nedeniyle mağduriyet yaşadıkları iddiası sonrası mahalle muhtarları açıklamada bulundu.
Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi Yeniköy mevkisinde ikamet eden yaklaşık 12 kişi, mahallelerinin Karacalar Mahallesi yerine Muslubey Mahallesi’ne kaydedildiğini iddia etti ve bu durum karşısında kamu kurum ve kuruluşlarında mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Bu iddia üzerine Muslubey Mahallesi Muhtarı Ahmet Kesimoğlu ve Karacalar Mahallesi Muhtarı Erol Gürsoy, "İddialar asılsızdır. Bu açıklamalar sadece iki mahalle arasında sıkıntı oluşturmak ve bu kişilerin hedefleri muhtar olmak" ifadelerini kullandı.
Karacalar Mahalle muhtarı Erol Gürsoy, ortada bir yanlışın bulunmadığını belirterek, yaşanan tüm gelişmelerin kurumları ve şahısları zan altında bırakarak karmaşa yaşanmasının istenmesinden kaynaklandığını söyledi. Muhtar Erol Gürsoy, “Hata olduğunu söyleyen vatandaşlarımız yıllardır Muslubey Mahallesi’ne bağlı Yeniköy mevkisinde ikamet etmektedirler. Kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. Yalan konuşuyorlar. Samsun Valiliği’nden onaylı belgelerle gerçekleri paylaşabiliriz. Bahsi geçen şahısların her ne kadar kapı numaralarının bulunmadığını söyleseler bile, evlerinin Muslubey Mahallesi’nde bulunduğuna dair kapı numaralarının listelendiği belgeler mevcuttur. Yerel gazetelerde gündeme gelen yalan yanlış haberlerden dolayı en kısa sürede cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Burada art niyet vardır. Hiçbir mağduriyet yoktur. Hizmet konusunda da mağduriyet yoktur. Belediye her noktaya hizmet götürüyor. Resmi kurumlarda da herhangi bir sorun yaşanmıyor. Siyasi ve seçim düşünceleri nedeniyle bu girişimlerde bulunmuş olabileceklerini düşünüyorum” dedi.
Muslubey Mahallesi Muhtarı Ahmet Kesimoğlu ise Yeniköy Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların söz ettikleri gibi herhangi bir mağduriyetlerinin olmadığını, kapı numaralarının da bulunduğunu ifade ederek, basın ve bazı kuruluşları yanıltmak maksadıyla bu haberlerin yapılmasını yanlış bulduğunu belirtti. Kesimoğlu, "Muhtar olarak ben Yeniköy mevkisinde bulunan vatandaşlara hizmet verileceğinin sözünü verdim. Ve göreve geldiğim günden bu güne kadar elimden gelen gayret ve çalışmayı gösteriyorum. Orada bulunan vatandaşlarımız tüm işlemlerini Muslubey Mahallesi’nde gerçekleştirebiliyorlar. Ancak kapı numaralarının bulunmadığı iddiaları da gerçek değildir" diye konuştu.
Muslubey Mahallesi azaları ise Yeniköy mevkisinde bulunan vatandaşların seçimlerde oylarını Muslubey Mahallesi’nde kullandıklarını, yıllardır aynı yerde ikamet ettiklerini belirttiler. Ayrıca, Yeniköy mevkisindeki vatandaşların talepleri sonrası konunun Salıpazarı Belediyesi meclis toplantısında gündeme geldiği ve oy birliği ile reddedildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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