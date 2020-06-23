Öğretmenler ellerine tebeşir yerine fırça aldı

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idareci ve personeli okul bahçesinin bakım onarımını yaptı.

Korona virüs nedeniyle okulların kapatılmasından sonra eline tebeşir yerine keser ve fırça alan okul idareci ve personel kadrosu, yerel imkanlarla temin ettikleri yağlı boya ile okulun bahçesinde bulunan Atatürk Büstü, çardak ve oturma gruplarını boyadı. Eskiyen oturma gruplarının onarımını da yapan fedakar öğretmenler tarafından okul bahçesi yeni bir çehreye kavuşturuldu.

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