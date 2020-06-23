Bafra dört mevsim çiçek bahçesi

Bafra Belediyesi, kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirdiği çiçeklendirme çalışmaları ile cadde ve sokaklara mevsimin renklerini taşıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek dikimine ağırlık verildi. Mevsimsel olarak bu dönemde dikilen çiçekler, meydan, park, kavşak, meydan ve yol kenarlarını süslemeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; ilçe girişi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, parklar, kavşak ve refüjlerde rengârenk çiçekler dikildi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şunları söyledi:

“Şehrimizi güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, parklar, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına devam ederek, mevsime uygun çiçekleri toprakla buluşturuluyor. Amacımız kent estetiğine daha güzel bir görüntü kazandırmak. Baframızın çeşitli noktalarında bu tür güzelleştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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