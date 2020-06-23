Zabıta maske denetiminde

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği talimatla polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin de maske kullanımına uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 900 TL cezai işlem uygulanacağını açıklamasının ardından ekipler denetimlerini sürdürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde yaptığı denetimler ile maske takmayanlara para cezası uygularken, burunlarını kapatmayacak şekilde takan vatandaşları da uyardı. Maskelerini doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını ifade ederek ikazlarda bulundu.

Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

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