Yeni normal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar

Korona virüsü salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir devam eden ‘evde kal' süreci yerini kontrollü bir sosyal hayata bırakıyor. Bu dönemde dikkat edilmesi gerekenleri Medicana Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen açıkladı.



“3 kuralı unutmayın”

Dr. Nurullah Dikmen, “Normalleşme sürecinde de değişmeyen 3 kural var. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları asla unutulmamalı. ABD'de yapılan bir çalışmada, hava ısısının artmasıyla virüsün çoğalma etkisinin azaldığı gösterildi. Ancak Güney Amerika'da, hava sıcaklığının yüksek olduğu ülkelerde vakaların görülmesi de kafa karıştırıcı. Yaz aylarında açık havada, daha geniş alanlarda bulunmanın etkisiyle virüsün bulaşmasının azalması bekleniyor. Ancak bu durum önlemlerden vazgeçebileceğimiz anlamına gelmemeli” dedi.



“AVM'lerde dikkatli olalım”

AVM'lerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Nurullah Dikmen, “Mümkün olduğu kadar AVM'lere gidilmemesi gerekir. Gidilecekse açık alanı olanlar tercih edilmeli. AVM ziyaretleri kısa tutulmalı, asansör yerine yürüyen merdivenler tercih edilmeli ve yüzeylerle temastan kaçınılmalı. Giyinme kabinlerinin temizlendiğinden emin olunması, içeride uzun süre kalınmaması ve yüzeylerle temas sonrası ellerin temizlenmesi gerekir. Maske kullanımı sadece işe giderken değil çalışma ortamında da gereklidir. Çalışma ortamlarında maskenin ağzı ve burnu tam olarak kapatacak şekilde kullanılması, ellerin sık sık yıkanması veya el dezenfektanıyla temizlenmesi ve iş arkadaşlarıyla araya 1,5 metre kadar mesafe konması önemli. Sosyal mesafe kurallarına toplantılarda, açık ofislerde, yemek ve çay, kahve molalarında özellikle maske çıkarıldığında dikkat edilmeli. Maskeler eller dezenfekte edilmeden çıkarılmamalı ve ortalıkta bırakılmamalı” diye konuştu.



“Klimalardan uzak durun”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen şu bilgileri verdi:

“Klimalar virüs yayma açısından riskli. Klima temiz hava veriyorsa sorun yok ancak ortamın havasını filtre edip yeniden veriyorsa risk artıyor. Bu sebeple mümkünse pencereler açılarak havalandırma sağlanmalı. Evde veya kendi arabanızda sadece sizin kullandığınız klimaların kullanılmasında ise sakınca yok. Eldiven takıldığında eldivenlerle her yere rahatça temas ediliyor ve eldivenli ellerle maskeye ve yüze dokunulabiliyor. Bunun yerine ellerin sık dezenfekte edilmesi daha doğru.”

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