Bafra’da maske takmayan 28 kişiye para cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 Tarihli ve 74 sayılı kararıyla; maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, Samsun genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00’den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Samsun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına karar verilmişti.

Samsun'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Bafra’da polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.

Yapılan kontrollerde 28 kişiye toplamda 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.