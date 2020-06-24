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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma’dan Vatan Sana Kanım Feda Kampanyası

İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181. yılı kapsamında Salıpazarı ilçesinde, Kızılay ile birlikte, İlçe Kaymakamlığının himayesinde "Vatan sana kanım feda" kan bağış kampanyası düzenlendi.

Jandarma’dan Vatan Sana Kanım Feda Kampanyası

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 181. yılı kapsamında Salıpazarı ilçesinde, Kızılay ile birlikte, İlçe Kaymakamlığının himayesinde “Vatan sana kanım feda” kan bağış kampanyası düzenlendi.
Salıpazarı İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer ve İlçe Jandarma Komutanı J. kd. Bçvş. Hakan Akçay ile jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsü ve yolcularına, 'hayırlı yolculuklar' dileyerek, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kapsamında 'Vatan Sana Kanım Feda' sloganı ile İlçe Jandarma Komutanlığında kan bağışı kampanyasına sağlık durumu el verenleri, Jandarma Komutanlığına davet etti. Vatandaşlar farkındalık oluşturan bu davetten dolayı İlçe Kaymakamı Dinçer'e teşekkür ederek, kan vermek için jandarma komutanlığına geçtiler.
İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, "Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Vatan Sana Kanım Feda, sloganı ile Salıpazarı ilçemizde Samsun İl Jandarma Komutanlığımız, Kızılayımız, kurum amir, çalışan ve vatandaşlarımız ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kan demek hayat demektir. Duyarlı davranışlarından dolayı kampanyaya destek veren ve kan vermek için gelmesine rağmen, mazeretinden dolayı kan veremeyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca tarihi başarı, şan ve şerefle dolu olan, necip milletimizin huzur ve güveninin temini için vefakar bir şekilde çalışan güzide jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

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