Bafra'da okullara YKS öncesi dezenfekte

Bafra Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) olduğu gibi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan dezenfeksiyon çalışmaları sınavın gerçekleşeceği 25 okulda yapıldı. 2728 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesi Bafra Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışması sınava girecek öğrenciler ve velileri tarafından takdirle karşılandı. Bafra Belediyesi ayrıca sınav günleri evlatlarını bekleyen velilere maske, kolonya, dezenfektan dağıtılarak su ikramında da bulunacak.

Bafra’da YKS kapsamında bu yıl Temel Yeterlilik Testine (TYT) 5 bin 549, Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 3 bin 923 ve Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 178 öğrenci katılacak.

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