Maske üreten gönüllü personele ve usta öğreticilere teşekkür belgesi Başkan Sandıkçı: "ilçemizde 140 bin maske üretimi sağladık"

Canik Belediyesi, salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik, insanların sağlıklı kalması için tıbbı maske üreten belediye personeline teşekkür belgesi verdi.

Canik Belediyesi salgın riskinin Türkiye’de görüldüğü günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgından korunmak için ilçe genelinde tüm kurumlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, cadde ve sokakları anti bakteriyel sabunlu suyla yıkamaya, fırınları, marketleri, pazarları denetlemeye devam ediyor. İlçe insanının sağlıklı hayat sürmesi için kendi bünyesinde, Canik Halk Eğitim Merkezi ile birlikte maske üretimi gerçekleştiren belediye, maske üretimine gönüllü katkı veren çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti.



“Maske üreten belediyemize teşekkür ediyoruz”

Teşekkür Belgesi takdim programında söz alan Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “Salgın sürecinin ülkemizde başladığında, ilk vakaların görülmesiyle birlikte, hocalarımızla öğretmenlerimizle beraber, Belediyemizin destekleriyle birlikte ilçemizde hızlı bir şekilde maske üretimi başladı. Nasıl sağlık çalışanları bu süreçte destan yazdı ise sizlerde pandemi sürecinde maske üreterek destan yazdınız. Sizler gönülden bu iş yaptınız. Sizlerin fedakar çalışmalarınızla ilçemizde 140 binin üzerinde maske üretimi gerçekleşti. Üretilen maskeler ilçemizin her köşesine dağıldı. Öncelikle Canik Belediyemize ve sizlere hizmetlerinizden, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“Canik diğer ilçelere örnek oldu”

Salgın hastalığın önlenmesine yönelik belediye olarak gerekli tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Devletimiz milletimiz el ele vererek salgın hastalığın önlenmesine yönelik büyük mesafe alındığını belirtti. Sandıkçı, “Henüz daha hastalık riski ortadan kalkmış değil. Salgın riski son bulana dek aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Tekrardan başa dönmemek için rehavete kapılmadan işin ciddiyetinden uzaklaşmadan çalışmalarımız devam edecek. Belki sona doğru geldik gibi gözüküyor fakat ülke olarak ilk defa tecrübe edindiğimiz bir süreç olduğu için, işin neresinde olduğunu bilemiyoruz. Bu nedenle pandemiyle mücadelemiz salgın riski son bulana kadar devam edecek. Salgın riski son bulana kadar fiziki mesafemize, temizliğimize ve maske kullanmaya devam edelim” diye konuştu.



“İlçemizde 140 bin maske üretimi sağladık”

Salgın riskini önlemeye yönelik maske üretiminde gönüllü olarak emek veren çalışanlara teşekkür eden Başkan Sandıkçı, “İşin gerçeği bizler işin vitrinindeyiz ama işin gerçek kahramanları sizlersiniz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu sürece alıştığımız için şuan her şey normal gibi gözüküyor ama Mart ayını hatırlayın. Herkes birbirinden bana da bulaşır diye kaçarken sizler bir çağrı ile bizlere cevap verdiniz ve taşın altına elinizi koydunuz. Bunun maddi anlamda bir karşılığı yok. Sizlerin çabalarıyla, emekleriyle, fedakarlığınızla Canik ilçemizde 140 binin üzerinde maske üreterek kendi kendimize yettik hatta Atakum, İlkadım ilçelerine ve oradaki kurumlarımıza dahi maske temin ederek destek olduk. Biz bunu Canik’te Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla başlattık ve başardık. Her zaman diyorum bir ve beraber olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Kurumlarımızla bir ve beraber olarak bu işi başardık” şeklinde konuştu.

