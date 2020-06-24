Kaymakamdan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

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Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman , korona virüs salgını sürecinde başarılı çalışmalarda bulunan sağlık personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde özverili çalışmaları nedeniyle Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, Hastane Müdürü Satılmış Tural, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Ertan Baş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayfer Arpa'ya başarı belgesi verdi.

Başhekim Şen, “Bu anlamlı ödülün bizlere son derece moral ve motivasyon kaynağı oldu. Bu ödülü bizlere layık gören Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.

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