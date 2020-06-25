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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaş üstünün turizm amaçlı seyahatine izin verildi

İHA

65 yaş üstünün turizm amaçlı seyahatine izin verildi

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 65 yaş üstünün turizm amaçlı seyahatlerine izin verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Samsun’da bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izinlerinin görüşülmesine ilişkin Haziran tarihli ve 79 sayılı kararıyla; risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmişti. Daha sonra Kurulunun 10 Haziran tarih ve 68 karar nolu toplantısında alınan kararla söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve yine kurulun 21 Mayıs tarih ve 54 karar nolu toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 21 Mayıs tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.
Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
“65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi’ almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak için başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için de seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere; Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya Elektronik ortamda eDevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sisteminde, seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23 Haziran Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebilmelerine, başvuru formunda otel tatili, yazlık/devre mülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden birinin seçilmesine ve vatandaşlarımızın? otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devre mülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini, zorunlu olarak başvuru sırasında sistemine yüklemelerine, turizm amaçlı seyahat izin belgesi alacak vatandaşlarımızın otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için de başvuru yapabilmelerine, başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin? kovid19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına, vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamakta olup, turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına, İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılmasına, ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısının da alınabilmesine, İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

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