Samsun’da yeni korona kararları Düğün sezonu 1 Temmuz’da tedbirli olarak açılıyor

– Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü kararına göre birçok konuda yeni kararlar alındı. Kararlar neticesinde Samsun’da 1 Temmuz’dan itibaren düğün töreni gerçekleştirilebilecek.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları sosyal medya hesabından paylaştı.



Düğün sezonu 1 Temmuz’da açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25 Haziran 2020 Tarihli ve 81 Sayılı Kararı neticesinde; 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte İlimizde düğün törenlerinin gerçekleştirileceği düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ek olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileriyle aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda; düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına ve sürenin kısa tutulmasına, Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından; genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, düğün mekânının misafir kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesine ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılmasına, hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemelerinin yapılmasına karar verildi.

Alınan diğer kararlar ise şu şekilde belirtildi:

“Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına, Misafirlerin; girişlerde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına, ateş ölçen personelin/sorumlunun tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmasına, düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında; el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmasına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmalarına, misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişlerinin sağlanmasına, her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulmasına, düğün yapılacak mekânlara; maske takılarak girilmesine, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılmasına, ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanmasına karar verildi. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odaların tercih edilmesine, düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve Kurulun 4 Haziran 2020 tarih ve 62 karar no.lu toplantısında da belirtilen Kovid19 kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yemeiçme hizmeti sunan işletmelerde alınması gereken önlemler başlığı altındaki sağlık önlemlerine uyulmasına karar verildi."

Öte yandan misafirlerin oturma düzeninin; masalar arasında en az 1,5 metre, sandalyeler arasında 60 santim olacak şekilde düzenlenmesine, mesafe ve oturma düzeni kurallarının, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmamasına, düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmamasına, sosyal mesafenin korunmasına, takı merasiminin, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılmasına, toplu fotoğraf çekimleri yapılmamasına, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulmasına ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirlerin gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilmelerine, düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasına (gelin ve damat hariç), sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilmesine, düğün mekânlarında bulunan mescitlerin kurulumuzun 23 Mayıs 2020 tarih ve 55 karar no.lu toplantısında alınan cami ve mescitlerde uygulanacak sağlık kurallarına uygun olarak kullanıma açılabilmesine karar verildi.



Düğün yapılacak mekânlar

Kapalı alanlarda yapılacak düğünler için; kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılmasına, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanmasına, düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarının kullanılmamasına, açık/kır/bahçe gibi yerlerde yapılacak düğünler için; açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sağlanmasına, ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmasına, kovıd19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktivitelerin yapılmamasına karar verildi.



Düğün yapılacak mekânlarda görevli personele yönelik önlemler

Personelin kovid19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesinin sağlanmasına, personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulmasına, personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümlerinin; termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına, bu verilerin günlük olarak kayıt altına alınmasına, asgari 14 gün süreyle saklanmasına, ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de korona virüs açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınmasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanların tıbbi maske takılarak covıd19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine, düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulmasına, tüm personelin, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik gibi kişisel koruyucu ekipmanı kullanmasına (maskenin nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilmesine), personel kıyafetlerinin günlük temizliğinin ve hijyeninin sağlanmasına, personelin, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılmasına (el hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususunun esas alınmasına), düğün mekânlarında görevli personelin; tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenmesine (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmasına), bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilmesine, bu alanların temizliğinin ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonunun düzenli olarak sağlanmasına, ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına, personelin, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde korona virüs semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirmesine, düğün mekânının yönetimi tarafından personele; belirli periyotlar halinde ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik) halinde korona virüsü testi yaptırılmasına, sonuçların kayıt altına alınarak muhafaza edilmesine, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen, kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesine karar verildi.

Alınan diğer tedbirler ise şu şekilde:

“Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.”

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