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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay ocağına uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap satışıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Çay ocağına uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap satışıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağına gelenlere uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Olayla ilgili G.K. ve M.Y. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bin 274 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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